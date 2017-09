José Manuel Soto carga contra Podemos y Alberto Garzón para defender al torero Padilla

El torero Juan José Padilla se cubrió con una bandera franquista tras finalizar una corrida en Villacarrillo (Jaén), un gesto que ha suscitado duras críticas y que el diestro ha atribuido a un malentendido.

"Siento profundamente si a alguien le ha ofendido verme con esa bandera. No era mía, me la lanzaron desde el público como ocurre en muchas plazas. Con la emoción del triunfo no me di cuenta de si la bandera era constitucional o no. No lo vi, ni tampoco me miré a la espalda", ha asegurado.

Pero no todos han criticado al diestro. El cantante José Manuel Soto ha aprovechado las palabras de la Secretaria General de Podemos en Andalucía Teresa Rodríguez, para criticar a la formación morada y defender así a Padilla.

"Habrá sido un lapsus, en los mítines de Podemos hay banderas republicanas siempre y tampoco pasa nada, y en Cataluña ya solo hay esteladas", ha dicho Soto.

Habrá sido un lapsus, en los mítines d Podemos hay banderas republicanas siempre y tampoco pasa nada, y en #Cataluña ya solo hay esteladas https://t.co/uc5N3ZYE62 — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) 16 de septiembre de 2017

Poco después ha publicado una foto de Alberto Garzón con una bandera republicana de fondo.

Mal #Padilla , no se daría cuenta, @agarzon tampoco se habrá dado cuenta, la diferencia es q uno se juega la vida y otro tiene sueldazo pic.twitter.com/SCKSC6spZF — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) 16 de septiembre de 2017

Soto ya fue noticia hace unas semanas tras criticar a Alberto Garzón por su boda.