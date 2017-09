La copresentadora del programa LaSexta Noche de LaSexta se despidió ayer sábado de los espectadores. Eso sí, por unas semanas: las que estará ausente por su embarazo.

Fue al final del programa, junto a Iñaki López, presentador del espacio y pareja de Ropero, cuando la periodista se dirigió a los espectadores para anunciarles su baja por maternidad:

"Hasta aquí LaSexta Noche de hoy. Bueno, yo decirles que, como han visto estos meses he adelgazado algo de tripilla. Creo que llega el momento de parar y de decirles adiós durante unas semanas. Por eso, porque tenemos visita en casa", dijo Ropero.

"Esperamos visita", añadió López.

"Que viene para quedarse", apostilló la periodista.

"Entonces, se va a ausentar", prosiguió el presentador. "Yo soy autónomo, pero a ver si me puedo ausentar un poco. Ya saben ustedes que los autónomos no lo tenemos tan fácil. Les contaría mi vida, pero no es apasionante".

"Bueno, les veo en unas semanas, gracias por estar ahí", despidió Ropero.