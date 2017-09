Pedro Sánchez: "No es cierto que la única respuesta sea la acción de la justicia"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reclamado al Gobierno de Mariano Rajoy que apueste por "una solución política" a la crisis en Cataluña frente a la única vía de actuar mediante la acción judicial.

"No es cierto que la única respuesta sea la acción de la justicia", ha dicho Sánchez, que ha participado este domingo en la Fiesta de la Rosa celebrada en Gavá (Barcelona), acompañado del líder del PSC, Miquel Iceta.

Sánchez ha respondido a las palabras que pronunció el viernes Rajoy, quien dijo que los independentistas iban a obligar al Ejecutivo "a llegar donde no queremos llegar". "Mire usted, no. Usted hará lo que tenga que hacer porque no ha hecho lo que tenía que haber hecho", ha afirmado el líder socialista.

"Señor presidente, si usted da ese paso y construye una solución política para la crisis territorial, contará con el apoyo del PSOE", ha agregado el secretario general del PSOE.

Pero Sánchez no ha tenido sólo palabras para Rajoy. También se ha dirigido a los independetistas, a quienes ha acusado de "arrastrar a la sociedad catalana" al "vacío" para buscar "una salida a la crisis territorial".

Contra eso, Sánchez ha defendido "un mensaje de esperanza" basado en el "diálogo, la reforma de la Constitución y más autogobierno para Cataluña".

"Que nadie espere al PSOE con más munición para el enfrentamiento que terminan pagando los más débiles", ha agregado el líder del PSOE, quien ha criticado la convocatoria del referéndum asegurando que "la democracia es mucho más que poner urnas" y se ha preguntado: "¿de qué sirven las urnas si no hay garantías?".

Además, Sánchez ha aprovechado su presencia en Cataluña para mostrar su respaldo a los alcaldes socialistas que están "soportando una injusta campaña de presión y de acoso". "Aquellos que nos presionan no conocen la historia del PSOE. Nosotros nunca bajamos la cabeza, llevamos 140 años dando la cara en defensa de la democracia", ha afirmado.