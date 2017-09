Andrea Levy se planta ante este comentario en Facebook

La vicesecretaria de estudios y programas del PP, Andrea Levy, ha anunciado que denunciará a un usuario de Facebook que le insultó gravemente en los comentarios de esa red social.

Todo comenzó este fin de semana, cuando Levy compartió en su muro la entrevista que le había realizado Europa Press, titulada: "Levy asegura que Junqueras pagará 'de su bolsillo' los gastos 'ilegales' del referéndum".

La política acompañó la entrevista con este comentario: "Los catalanes y el resto de los españoles no tenemos por qué pagar la propaganda independentista. Las ilegalidades serán sufragadas por Junqueras".

Poco después, Kirian Pantani escribió en los comentarios: "Como la Levy se aplique el cuento, no sé de dónde va a sacar los miles de millones que nos han tangado los del PP a los españoles... Por ejemplo, los 60.000 millones del rescate de la banca. Si Levy se pusiera a trabajar en los alrededores del Camp Nou le supondrían unos 2.000 millones de felaciones a 30 € la chupada.. O sea que Andrea Levy le tendría que practicar a cada español sexo oral 40 millones de veces hasta saldar la deuda...Pobre boquita, tendrá que ir a Vitaldent".

De inmediato, Levy replicó: "Voy a denunciar tu comentario por machista. Espero que te pienses mejor tus comentarios antes de ir llamando puta a una mujer".

Ante ese anuncio, el usuario intentó rectificar. "Perdona si te ha ofendido mi comentario, quizás los ánimos están exaltados y me he equivocado. Leer los insultos a un vicepresidente de la Generalitat que hay en comentarios de tu publicación tampoco ayuda.. Pero bueno,no me excusa", escribió.

Posteriormente, Levy escribió en Twitter: "Cuando hablamos como profesionales y nos atacan usando nuestra condición de mujeres.Ni un paso atrás:denuncia el machismo. Que se avergüencen".

Cuando hablamos como profesionales y nos atacan usando nuestra condición de mujeres.Ni un paso atrás:denuncia el machismo.Que se avergüencen https://t.co/3WgkddrSZK — Andrea Levy (@ALevySoler) 17 de septiembre de 2017

El caso recuerda mucho al que protagonizó hace unas semanas Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos e Cataluña, quien denunció a una usuaria de Facebook que deseó que la violaran.

"Aquí una muestra clara de odio. Voy a denunciar a esta señora. No solo por lo que me dice a mí, sino por todas las mujeres que han sido violadas", escribió en Twitter Arrimadas, que adjuntó una captura de pantalla del mensaje.

En él, la mujer comenzaba diciendo que sabe que le van a llover "las críticas de todos los lados" y que lo que va a decir es machista. "Pero escuchando a Arrimadas en el debate de Telecinco sólo puedo desearle que cuando salga esta noche la violen en grupo porque no merece otra cosa semejante perra asquerosa".

Aquí una muestra clara de odio. Voy a denunciar a esta señora.No solo por lo q me dice a mí sino por todas las mujeres que han sido violadas pic.twitter.com/AGn0oFW9Oa — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 5 de septiembre de 2017

Tras la denuncia de Arrimadas y la condena generaliza en las redes sociales, la mujer fue despedida de su empleo.