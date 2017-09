'El autor', del español Manuel Martín Cuenca, se alza con el premio de la crítica del Festival Internacional de Cine de Toronto

La 42ª edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) terminó el pasado domingo 17 de septiembre con un premio para El autor, del director español Manuel Martín Cuenca, y la consagración del film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, como el más apreciado por el público.

El autor, una comedia negra interpretada en sus principales papeles por Javier Gutiérrez, María León, Adelfa Calvo, Adriana Paz y Tenoch Huerta, se hizo con el premio de la Federación Internacional de Críticos de Cine (Fipresci) al mejor filme del TIFF. Se trata de la primera vez que una película española logra hacerse con ese galardón.

El film fue declarado el ganador del premio por el jurado internacional tras ser elegido como el mejor de entre 19 cintas incluidas este año en el programa de Presentaciones Especiales de TIFF, entre ellas películas de George Clooney, Wim Wenders, Guillermo del Toro o Darren Aronofsky.

Al anunciar el premio para El autor, el director artístico de TIFF, Cameron Bailey, agradeció durante la ceremonia de presentación de premios que el director español lleve al certamen sus "extraordinarios filmes".

En declaraciones a Efe, tras conocer la concesión del premio, Martín Cuenca afirmó que "es un regalo" inesperado y expresó su agradecimiento "por ello". "Ha sido una sorpresa increíblemente feliz. Ni siquiera éramos capaces de imaginar que pudiéramos obtener este premio con un jurado tan prestigioso cuyo presidente ha sido Jonathan Rosenbaum", agregó el realizador almeriense.

Martín Cuenca destacó el interés de Diana Sánchez, programadora del festival, en su filmografía, gracias al cual apostó previamente por La mitad de Oscar (2010) y Caníbal (2013).

Por su parte, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, del director Martin McDonagh e interpretada por Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell y Abbie Cornish, consiguió el Premio del Público.

A diferencia de otros festivales, TIFF, considerado uno de los tres más importantes del mundo, no concede oficialmente premios a los filmes, aunque varias organizaciones si galardonan a las películas que participan en el festival. El Premio del Público es otorgado por votación popular entre la audiencia que asiste al festival.

Durante la presentación de los premios, Cameron Bailey, afirmó que a la 42ª edición del festival, que se realizó del 7 al 17 de septiembre, asistieron más de 470.000 personas. Este año TIFF proyectó 256 largometrajes y 84 cortos procedentes de 74 países. Aunque TIFF redujo este año el número de películas que proyectó en un 20 %, la selección de películas procedentes de España y Latinoamérica fue la mayor en la historia del festival, con un total de 26 entre largometrajes y cortos.

Durante TIFF, muchos críticos ya habían señalado a Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, una comedia negra sobre venganza en una pequeña localidad de Estados Unidos, como una de las mejores películas del festival, pero el Premio del Público coloca al film en la plataforma de lanzamiento para los Óscar de este año.

En ocasiones anteriores, el premio ha ido a parar a filmes como 12 años de esclavitud, Slumdog Millionaire, El discurso del rey o La La Land, que luego obtuvieron los principales galardones en los Óscar.

El film de McDonagh, que en 2006 ganó un Óscar por su primer corto, Six Shooter, y que ha dirigido largometrajes como In Bruges (2008) y Seven Psycopaths (2012), derrotó en las apuestas a la película The Shape of Water, del director mexicano Guillermo del Toro, que llegó a Toronto como una de las favoritas al premio.

Al final, The Shape of Water, que obtuvo el León de Oro en Venecia, no estuvo entre las tres primeras películas del público de Toronto que eligió en segundo lugar en popularidad I, Tonya, un falso documental de Craig Gillespie sobre la patinadora sobre hielo estadounidense Tonya Harding. En tercer lugar, el público de Toronto eligió la italiana Call Me By Your name, de Luca Guadagnino.