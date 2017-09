Las redes recuperan el tuit "premonitorio" de una joven brutalmente asesinada

Mara Castilla, de 19 años, es la última víctima de la violencia machista en México. La joven, del estado de Puebla, fue presuntamente violada y asesinada por el conductor de un coche de Cabify que solicitó para volver a casa tras salir de fiesta con un grupo de amigos.

La muerte de la joven ha conmocionado a la sociedad mexicana y ha forzado a la plataforma de transportes a adoptar medidas para incrementar los "protocolos de seguridad". En redes sociales, muchos usuarios han recuperado un mensaje que la propia Mara publicó en Twitter hace sólo unos meses para protestar por la muerte de otra mujer.

En ese tuit, Mara utilizaba el hashtag #SiMeMatan, surgido en México para protestar contra la alta tasa de feminicidios:

#SiMeMatan es porque me gustaba salir de noche y tomar mucha cerveza...

"#SiMeMatan es porque me gustaba salir de noche y tomar mucha cerveza...", escribió la joven entonces; unas palabras que ahora son consideradas "premonitorias" por muchos.

Se me estrujo el corazón y se me revolvió el estomago al leer esto... ¿Profecía? No hay nada mágico en esto.Es nuestra (terrible) realidad