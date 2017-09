Pérez-Reverte desata una bronca en Twitter tras un irónico tuit sobre lenguaje de género

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha publicado un tuit criticando el uso del lenguaje inclusivo en expresiones como "concejales" y "concejalas", bromeando sobre por qué se ningunea a los "concejalos".

Cuando oigo hablar de concejales y concejalas me pregunto por qué ningunean a los concejalos. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 17 de septiembre de 2017

El mensaje, que ha arrasado en Twitter con cerca de 7.000 retuits más de 12.300 'me gusta', ha generado el malestar de una ex alto cargo socialista de la Junta de Andalucía y ex edil municipal Isabel María Aguilera (@GameroIsabelm), quien ha acusado al escritor de sentir "grima" cuando una mujer es "elegida para gobernar".

Usted no se pregunta nada, porque cree saberlo todo. Sólo le da grima que haya mujeres elegidas para gobernar. ¡Se le ve mucho el plumero! — Isabel M Aguilera (@GameroIsabelm) 17 de septiembre de 2017

Las palabras de Aguilera no han gustado a Pérez-Reverte, quien ha ha recurrido a la ironía para responder a su interlocutora:

Hacía tiempo que no le daba a nadie el Premio Reverte Malegra Verte al tonto (hoy tonta) de la semana. Enhorabuena, señora mía. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 17 de septiembre de 2017

Lo recojo con orgullo. Encantada de ser objeto de su mala hostia. — Isabel M Aguilera (@GameroIsabelm) 17 de septiembre de 2017

¿Mala hostia, dice? Hoy, con usted, estoy suave como un osito Mimosín. Casi encantador. Debería, alguna vez, verme de mala hostia de verdad. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 17 de septiembre de 2017

¿ Y qué hace? ¿Grita todo los tacos que sabe? — Isabel M Aguilera (@GameroIsabelm) 17 de septiembre de 2017

Tras el intercambio de pareceres, Pérez-Reverte ha recurrido al bagaje político de Aguilera para soltar un 'zasca' bastante importante:

No. Le miro a usted la biografía política y comprendo muchas cosas. Siga trincando, o trincanda. Por la cara. Y disfrute el bonito premio. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 17 de septiembre de 2017

Uy, uy... mentiras e insulto fácil. ¿Esa es su mala hostia? Vuelve al principio: que no le gustan las mujeres en política. Eso sí me asusta! — Isabel M Aguilera (@GameroIsabelm) 17 de septiembre de 2017

El escritor ha querido zanjar el asunto enlazando su artículo Una mujer de treinta siglos: