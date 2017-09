El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, aseguró hoy que las cancelaciones de vuelos durante las próximas seis semanas no se deben a la falta de pilotos, sino a un "error" en la distribución de las vacaciones, por el que pidió perdón y asumió "toda la responsabilidad personal".

En una rueda de prensa celebrada en la sede de la aerolínea en Dublín, O'Leary pidió disculpas a los miles de viajeros que se verán afectados por esta medida, pero insistió en que apenas afecta al 2 % de todos los vuelos de la compañía líder en Europa del sector de bajo coste, unos 2.000 trayectos en total.

"No estamos cortos de pilotos. En lo que hemos fallado ha sido en la distribución de las vacaciones. No tenemos suficiente personal en reserva para hacer frente los trastornos sufridos, como los provocados por los controladores o por la climatología", explicó el directivo.

"Tu vuelo está siendo operado tal y como estaba previsto, a no ser que hayas recibido un correo electrónico de cancelación. Esta es la lista de vuelos afectados", ha informado la compañía.

