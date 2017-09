Silvia Abril se posiciona respecto al referéndum de Cataluña

La actriz Silvia Abril ha asegurado en una entrevista en El Mundo que es partidaria de que "la gente vote", de que "la gente decida".

Así ha respondido al ser preguntada por su posición respecto al referéndum de independencia de Cataluña. "Pues estoy flipando, pero yo quiero que la gente vote, que la gente decida. Ya está", ha contestado después de que el periodista se interesase por cómo está viviendo la situación de su tierra.

Abril ha puntualizado que no tiene miedo a lo que pueda pasar "porque con el miedo no se puede vivir" aunque ha admitido que no sabe lo que va a suceder.

Preguntada por si cree que el 'sí' gana en la consulta puede cambiar su vida, ha mostrado dudas: "Igual que va a cambiar la tuya. No lo sé..."

La actriz también se ha referido a su boda de este verano con el humorista Andreu Buenafuente, que muchos medios calificaron de secreta. "Era una boda secreta porque la prensa lo ha decidido así. Era una boda y punto", ha aclarado.