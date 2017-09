El detalle en esta foto de Froilán que más comentarios está generando

Felipe Juan Froilán de Todos los Santos Adolfo Suárez Madrid Barajas ha empezado la Universidad. El nieto mayor de Juan Carlos I y sobrino del rey Felipe VI ha acudido por primera vez al CIS The College for International Studies, situado en la calle Velázquez de Madrid, un centro privado que cuesta unos 20.000 euros al año.

Según el diario El País, Pipe, que así le llaman sus allegados, estudiará business (negocios) en este centro que se rige por el sistema norteamericano, donde más de la mitad de los alumnos —un 60%— son extranjeros. Además, el centro tan solo cuenta con 200 alumnos con un ratio de 15 pupilos por profesor.

Froilán llegó a su nueva Universidad rodeado de medios de comunicación y de una gran expectación.

Pero hay un detalle de la llegada de Pipe a la uni que no ha pasado desapercibido para un tuitero: no lleva ningún tipo de material escolar. Quizá porque en su Universidad no lo necesite o porque era la presentación y claro, el primer día es sólo para conocer a los profesores y a los que serán sus compañeros de clase y tomar una cerveza en el césped.

Primer día de universidad de Froilán. Ni un folio, ni un boli, ni un portátil. ¡Esa es la actitud! pic.twitter.com/z2OJ0LzUeu — Noe (@LaNoe79) 18 de septiembre de 2017

Esta imagen ha desatado una gran cantidad de comentarios en redes con un sinfín de teorías en tono de humor.

Siempre hubo clases y "clases".... — Javi García (@javihibrido) 19 de septiembre de 2017

directo a la cafetería a echar un kinito, lo veo — яeκoятaтυ (@Kortatetu) 18 de septiembre de 2017

A jugar al poker! — Noe (@LaNoe79) 18 de septiembre de 2017

a echar la mañana seguro, el título lo tiene ya enmarcado en su cuarto — яeκoятaтυ (@Kortatetu) 18 de septiembre de 2017

Se esta trabajando el futuro para dirigir una gran empresa de este pais — Iker (@Bodoxl_25) 18 de septiembre de 2017

Eso que lleva en el bolsillo derecho, es:

-Un iPhone X

-Un fajo de billetes



Sea lo que sea, ESTÁ PREPARADO PARA LA VIDA. — David Guerra (@LoGuerra) 19 de septiembre de 2017

Este es Froilán el primer día de facultad que bien podría ser Froilán acudiendo a un after. pic.twitter.com/BNBAwTXjOl — Jotaderos (@Jotaderos) 18 de septiembre de 2017

Se lo lleva el Asistente.

Que uno va preparao a la Uni. — AteaChijadistadelPP (@uroraenpunto) 19 de septiembre de 2017

Me gusta su actitud Smithers. Lo nombrare, vicepresidente ejecutivo. — Henry Warnimong (@MrPoleador) 19 de septiembre de 2017

Lo guarda todo en la cabeza — supertomas (@tomasgalego) 18 de septiembre de 2017

A 20.000€ al año digo que todo eso se lo dan en la Uni — Paco (@martinez_fco) 18 de septiembre de 2017

¡Le tenéis envidia porque es una mente brillante! 😂 — Issur Sánchez (@ElAmanteDelRap) 19 de septiembre de 2017