¿Es posible un mayor drama estilístico en una boda que dos mujeres con el mismo vestido? ¡SÍ!

Sí, es un drama absurdo y del primer mundo, pero a ninguna invitada en una boda le gusta encontrarse allí con otra que haya elegido el mismo vestido. Sin embargo, la moda y las tendencias marcan lo que se lleva y el riesgo de repetirse está ahí... tanto que un enlace puede convertirse en una versión arreglada de El ataque de los clones.

Así sucedió este fin de semana en una boda celebrada en Sídney (Australia). No sólo hubo dos invitadas con el mismo modelito, sino ¡seis!

"Deberíais poner en marcha un registro de bodas para que vuestras clientas puedan saber si otra invitada ha comprado uno de vuestros vesidos para el mismo evento", escribió una de las afectadas en su cuenta de Facebook junto a la prueba fotográfica, en la que citaba a la tienda en cuestión, Forever New.

"No, no somos las damas de honor, sólo invitadas. Creo que me merezco un descuento por toda esta publicidad", añadió.

Desde el domingo su publicación ha sido compartida mil veces y ha recibido casi 10.000 comentarios. "¿Quién lo lleva mejor?", "¿No es gracioso que el 99% de los tíos llevan el mismo traje y está bien pero las mujeres se visten igual y es un desastre?" o "Deberían haber formado un grupo musical" son algunos de ellos.

El vestido en cuestión se puede encontrar en la página web de la firma —es el primero que aparece en la sección de invitadas de boda— y cuesta 159,99 dólares (unos 133 euros).

