Muere la modelo australiana Bree Keller a los 22 años

La modelo australiana de bikinis y ropa interior Bree Keller falleció el pasado sábado 9 de septiembre tras sufrir un accidente de coche en Sídney (Australia). La joven de 22 años fue identificada como una de las tres víctimas mortales del accidente de tráfico sufrido durante esa madrugada por un Nissan GTR- R35 valorado en 200.000 dólares (casi 1767.000 euros). El deportivo se salió de la carretera y empezó a arder despues de que el conductor perdiese el control.

La noticia la publicó varios días después el diario australiano The Daily Telegraph. "Era adorable, una persona llena de vida... Era un espíritu libre y la echaremos de menos", contó su padrastro Pete Francis a ese diario.

La noticia la recogió también su pareja, Isaac Treml, que días después publicó un extenso mensaje de despedida a través de su perfil de Instagram. "La mujer que amó mis defectos, mi dulce corazón, a mi hija y sobre todo a mí siendo yo mismo. Mi mundo se ha derrumbado al saber que nunca más la veré. Eres lo mejor que me me ha pasado. Me enseñaste a ser un mejor padre, a cómo amar y a cómo ser amado. Me enseñaste qué es realmente la vida y me ayudaste siendo tan positiva. Eres mi mejor amiga, el amor de mi vida y sobre todo la mujer con la que habría querido envejecer 😢❤️".

The girl who loved me for my flaws, my kind heart, my daughter and most of all me being me. My world has come crashing down knowing I will never get to see you again. You're the best thing that ever happen to me. You taught me to be a better dad, how to love and be loved. You showed me what life is really about and most of all you helped my life become so positive with the love you gave me. You're my best friend my love for life and most of all the girl I wanted to grow old with. 😢❤️💔 @breekeller_ Una publicación compartida de Ziggy Treml (@ziggy_treml) el 13 de Sep de 2017 a la(s) 1:40 PDT

Tras este mensaje de despedida publicó un segundo mensaje de agradecimiento para todos aquellos que mostraron sus condolencias tras el fallecimiento. "Fue hermoso ver la habitación llena de gente que te amó", escribe. "Tu memoria estará viva en todos nosotros", escribe dirigiéndose a su pareja. "Briana, siempre te amaré y te echaré de menos. Descansa en paz, mi ángel, hasta que nos encontremos otra vez".

It was beautiful to see a room full of people who loved u so much. Your memory will live on in all of us. There won't be a day that will go by that I don't think of you and how much happiness you brought to so many of our lives. Briana I will forever love you and miss you. Rest in love and peace my angel till we meet again. Ps thanks for making me say a speech.... still getting me out of my comfort zone ❤️ Una publicación compartida de Ziggy Treml (@ziggy_treml) el 18 de Sep de 2017 a la(s) 3:09 PDT

En el accidente fallecieron otras dos personas: los hermanos Jeff y Steve Nasr, de 29 y 31 años respectivamente. El cuarto pasajero, Joseph Bagala, es el único superviviente del siniestro.