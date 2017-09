Centenares de personas salen a la calle en Barcelona contra los registros de la Guardia Civil

Cientos de personas han salido este miércoles a la calle al grito de "Queremos votar", como respuesta a las detenciones y registros de la Guardia Civil en varias sedes de la Generalitat, en el marco del operativo desplegado para impedir que se celebre el referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional. De momento hay doce detenidos, entre los cuales se encuentra el 'número dos' de Junqueras.

Las concentraciones han tenido lugar en las puertas de varias consejerías de Barcelona, en las que la Guardia Civil ha entrado sobre las 8 horas de este miércoles. Las protestas han obligado a cortar la calle y los participantes también cantan La Estaca y claman "El día 2 seremos independientes" y "Esto va de democracia", acompañados de guitarras.

TARDÀ EN PRIMERA LÍNEA

En primera línea de la concentración, en la consellería de Economía, se han reunido políticos como el diputado de ERC en el Congreso, Joan Tardà, el líder de Podem, Albano Dante Fachin, los diputados de Junts Pel Sí Lluís Llach, Antoni Castellà, y Assumpció Laïlla, y la secretaria primera del Parlament, Anna Simó, acompañados de los presidentes de la ANC, Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

This is why the Catalan people are setting an example for the whole world: in front police oppression, peaceful response! #HandsOffCatalonia pic.twitter.com/skYh9iTyiq