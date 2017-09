El mensaje en español de Obama a las víctimas del terremoto en México

El expresidente de EEUU Barack Obama (2009-2017) ha mandado un mensaje de condolencias a México en español por el terremoto que ha sacudido el centro del país y que se ha cobrado al menos 149 vidas.

"Cuidense mucho y un fuerte abrazo para todos", ha dicho Obama en un mensaje en Twitter, en el que también escribió un texto en inglés: "Pensando esta noche en nuestros vecinos de México y en nuestros amigos estadounidenses de origen mexicano".

Thinking about our neighbors in Mexico and all our Mexican-American friends tonight. Cuidense mucho y un fuerte abrazo para todos.