El Wanda Metropolitano, el nuevo estadio del Atlético de Madrid, será la sede de la final de la Champions League en 2019.

Así lo ha confirmado la UEFA en Twitter este miércoles.

BREAKING: Madrid's Estadio Metropolitano has been selected to host the 2018/2019 #UCLfinal #UEFAExCo pic.twitter.com/J0s5z8Q7I3