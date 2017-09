La segunda edición de 'MasterChef Celebrity' comienza con una bronca generalizada

MasterChef Celebrity comenzó la noche del martes su segunda edición y lo hizo de la forma más desastrosa posible. Salvo excepciones, el nivel culinario de los 14 famosos participantes del concurso de TVE deja mucho que desear para el jurado y así lo plasmaron en su veredicto Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo y, por supuesto, Jordi Cruz.

"Ha sido el estreno en exteriores más desastroso de MasterChef", enfatizó Pepe Rodríguez, quien tuvo que ponerse la chaquetilla junto a los otros miembros de jurado para intentar salvar el cocinado de ambos equipos. Finalmente, a excepción de Edu Soto y Silvia Abril, los otros 12 concursantes fueron llamados a vestir el mandil negro y participar en la prueba de eliminación. "Reconozco que hacía mucho tiempo que no estaba tan enfadado. Qué desastre de cocinado. Los dos equipos lo han hecho igual de mal, han cometido errores de primero de cocina", recalcó Rodríguez visiblemente molesto.

En esta prueba eliminatoria también hubo bronca para varios concursantes. Durante la misma, los participantes debían elaborar dos platos con pescado como alimento base. Sin embargo, un giro inesperado anunciado por Jordi Cruz les obligó a tener que elaborar un tercer plato también con pescado.

Durante esta prueba, Anabel Alonso y Carlos Baute no se libraron de una buena llamada de atención. "Me encanta tu guasa en la tele, pero no te rías de mi oficio porque yo no me río del tuyo", le espetó un cabreado Jordi Cruz a la humorista quien había realizado una última prueba totalmente desorientada, caótica y, pese a sus esfuerzos, sin mucha fortuna en los fogones. Ante la dura reprimenda del miembro del jurado, Alonso contestó que aceptaba su crítica pero que por su parte había puesto "toda la carne en el asador". El cantante venezolano tampoco se libró de una reprimenda, esta vez por parte de Pepe Rodríguez quien le dijo que su cocina era "un asco", pero que cantar se le daba "de maravilla".

La eliminada de este primer programa seguido por 2,6 millones de espectadores y con un 18,7% de cuota de pantalla fue Usun Yoon, excolaboradora de El Intermedio. Sin embargo, tal y como se han presentado los concursantes y el jurado, la edición promete más de una regañina y llamada de atención a estos famosos a los que nada más comenzar el programa ya se les advirtió que perderían la categoría de vip.