Muere a los 96 años Jake LaMotta, el boxeador que inspiró 'Toro Salvaje'

El boxeador estadounidense Jake LaMotta ha muerto este miércoles a los 96 años, según una de sus hijos. La vida problemática del púgil, que fue campeón mundial del peso medio, inspiró la película Toro Salvaje, protagonizada por Robert de Niro y dirigida por Martin Scorsese.

Christi LaMotta, su hija, no ha aclarado el motivo de la muerte de su padre. Según TMZ, el boxeador habría muerto tras sufrir neumonía.

LaMotta, miembro del Salón de la Fama del Boxeo, estuvo ligado a la mafia y se sospecha de que algunas de sus peleas fueron amañadas, pero peleó al máximo nivel durante casi una década, la de los años cuarenta del siglo XX.

Su carrera quedó marcada por sus enfrentamientos con Sugar Ray Robinson, con el que peleó hasta en seis ocasiones. Sobre esa circunstancia, se le atribuye una frase irónica: "He peleado tantas veces con Sugar ("Azúcar") Ray Robinson que no sé cómo no tengo diabetes".