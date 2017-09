Cuando le echamos humor a Cataluña para seguir hablando en serio

"A veces hace falta ponerse un poco serio para poder seguir riendo el resto del tiempo". Con esta frase 'robada' a un amigo, Andreu Buenafuente, presentador de Late Motiv, terminaba el discurso con el que había dado inicio al programa de este miércoles por la noche.

Efectivamente, se había puesto más serio de lo habitual. Hasta el punto de que pidió disculpas a su público por el "posible bajón" que pudo haber provocado. Pero Buenafuente estaba "jodido" tras ver cómo estaba (y sigue estando) la situación en Cataluña, sobre todo después de la detención de 14 personas por la organización del referéndum independentista del 1 de octubre.

Esos casi cuatro minutos de discurso lograron más de 9.000 retuits y más de 12.000 'me gusta' en Twitter en apenas unas horas. Quizás porque ver a un humorista ponerse serio supone un punto de inflexión en un momento importante, como cuando Jon Stewart emocionó a millones de norteamericanos con sus lágrimas en directo tras el 11 de septiembre.

Pero, en realidad, es una rara avis. En los últimos meses y con el crecimiento de la tensión en Cataluña, el humor se ha hecho hueco en las redes sociales y en algunos programas de televisión para relajar la situación.

O quitarle hierro...

Como cuando Rufián se llevó una impresora al Congreso de los Diputados:

O cuando el Fiscal General del Estado habló de que "miles de catalanes están como abducidos":

O cuando la Guardia Civil comenzó a intervenir papeletas:

Y la Generalitat respondió pidiendo a la gente que se imprimiera las papeletas en casa:

También en la Diada:

O cuando Rajoy amenazó con "llegar donde no queremos llegar":

Algunos han usado el sarcasmo:

Y otros han optado por combinar bromas con imágenes:

Hay hasta quien se ha creído su propio papel:

O quien se ha pensado que todo era pura ficción:

Hollywood està tardant massa a fer una trilogia de The Process™. Així que m'he proposat fer el casting per ajudar-los. Here we go.