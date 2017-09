El Gobierno aplaza la aprobación del proyecto de los Presupuestos

El Gobierno ha decidido aplazar la aprobación, mañana en Consejo de Ministros, del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado, según ha informado Cristobal Montoro a El HuffPost.

El ministro de Hacienda justifica la decisión a la "situación actual", en plena crisis política con Cataluña por el referéndum del 1-O, y ha pedido flexibilidad en los plazos de tramitación.

El aplazamiento será, en principio, de una semana, por lo que el proyecto podría ser aprobado en el Consejo de Ministros de la semana que viene, el viernes 29 de septiembre.

Para sacar adelante los presupuestos es clave el apoyo de los diputados del PNV. Según explican fuentes de los nacionalistas vascos a El HuffPost, este partido no está ahora con el tema de las cuentas públicas. "No sabemos nada, no ha habido nada, no tenemos ni el proyecto, no nos han llamado a la reunión", recalcan.

Las mismas fuentes peneuvistas comentan: "No tenemos la cabeza en eso, tenemos la cabeza en lo que está pasando en Cataluña y en la crisis institucional abierta".