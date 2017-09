Desde principios de año, las Naciones Unidas tienen un nuevo secretario general, Antonio Guterres, el socialista que fuera primer ministro de Portugal. Llegó con polémica -otro hombre occidental, blanco, cuando se esperaba al fin el ascenso de una mujer- pero su carácter afable y una presencia en las redes sociales infinitamente mayor a la de su predecesor, el surcoreano Ban Ki moon, le están allanando el camino.

Este septiembre pasa una prueba de fuego importante: su primera Asamblea General en la sede de la institución, en Nueva York. En el marco de esta reunión de todos los estados, se están llevando a cabo encuentros sectoriales para analizar cómo está el mundo, y en uno de ellos ha sido donde Guterres ha lanzado un mensaje que se ha convertido en viral, por su firmeza y por su emotividad. En una reunión de alto nivel sobre la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, Guterres comparó su situación con la de otras personas obligadas a dejar atrás su hogar y moverse a otro país. "Yo soy un migrante, pero no he tenido que poner en riesgo mi vida en un barco precario ni he tenido que pagar a traficantes. La migración segura no puede limitarse a la élite global", dijo este portugués emigrado en EEUU.

I'm a migrant, but didn't have to risk my life on a leaky boat or pay traffickers. Safe migration cannot be limited to the global elite. pic.twitter.com/6knjrHZsb4