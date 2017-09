Los padres denuncian "copagos ilegales" para luz, agua o papel higiénico en colegios públicos

La Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) denuncia en un informe que la práctica totalidad de las familias de la pública tienen que asumir copagos "ilegales" para el normal funcionamiento de los centros educativos en todas las comunidades autónomas.

En un informe presentado este jueves 21 de septiembre, basado en una encuesta 1.408 a familias de colegios públicos durante el primer semestre de 2017, esta organización de padres advierte de que en la mayoría de los casos, el 68%, es la dirección del centro educativo la que lo reclama, aunque asegura que esta situación es consecuencia de los recortes y la falta de inversión en infraestructuras y gastos corrientes en los colegios e institutos públicos.

Así, CEAPA destaca que las familias llegan incluso a costear obras de rehabilitación o acondicionamiento del centro (14,7%) y los gastos de suministro de la luz, el agua, gas, jabón o papel higiénico. También hay un 13,8% que paga gastos de personal vinculado con la salud de los niños y un 15% para personal que cubre las necesidades higiénicas de los alumnos.

Según CEAPA, el 30,9% abona los costes de materiales fungibles (cuadernos, bolígrafos, folios) para uso del centro. El 14,7% contribuye a sufragar obras de rehabilitación e incluso gastos de luz, agua, gas, jabón o papel higiénico.

En concreto, el documento señala que el 30,9% abona los costes de materiales fungibles (cuadernos, bolígrafos, folios) para uso del centro, es decir, que no va destinado al de su hijo en cuestión, y el 17,61% realiza pagos para dotar a los centros de materiales informáticos diversos (pizarras digitales, ordenadores, protectores).

Asimismo, el 13,8% de los encuestados afronta pagos mensuales relacionados a la escolarización de sus hijos, de manera que no sólo lo hacen a principio de curso de forma puntual.

El 52,7% abona gastos de libros de texto y material escolar; el 19% los costes ligados a soportes digitales que complementan libros tradicionales; el 20,4% libros digitales o similares, y un 17% pagan por el uso de aplicaciones que les sirven para estar en contacto con el centro educativo.

LAS FAMILIAS "TEMEN REPRESALIAS"

"Son copagos ilegales, pero las familias o no lo saben o temen represalias contra sus hijos si no pagan. Deberíamos plantarnos", ha afirmado la presidenta de CEAPA, Leticia Cardenal, que ha indicado también que "por 20 euros, una familia no quiere meterse en un pleito y asume este pago encubierto". A su juicio, el papel de los inspectores en este asunto es "primordial" porque son quienes pueden trasladar el problema a la Administración educativa.

De hecho, el estudio refleja que casi la mitad de las familias sabe que no debería abonar estos recibos (41,1%), pero son pocas las que reclaman la devolución de los mismos (en torno al 10%). Además, existe un 14,8% que reconoce que no lo ha hecho "por miedo a lo que pueda suceder", aunque cree que debería reclamarlo. En concreto, Cardenal ha dicho que se dan casos de alumnos cuyos padres no han abonado ciertas cuotas y se les impide ir a una excursión o participar en alguna otra actividad.

El vicepresidente de CEAPA, Antonio Martín, ha explicado que CEAPA no cree que la dirección de los centros haga un uso fraudulento de estos pagos, al contrario, pero sí ha explicado que a los colegios e institutos les resulta más efectivo y rápido reclamarlo a las familias, que esperar a la respuesta de la comunidad autónoma de turno.

En este punto, el tesorero de esta organización de padres, Miguel Dueñas, ha subrayado que esta situación es consecuencia de los recortes en educación, que ha llevado a los centros a "sufragar sus propios gastos de mantenimiento", que han ido agravándose con el paso del tiempo por la falta de inversión en las infraestructuras educativas. "Todo esto es responsabilidad de las comunidades autónomas", ha sentenciado.

El informe no expone de forma detallada la situación de estos pagos encubiertos en las distintas comunidades autónomas, pero los responsables de CEAPA han indicado que Cataluña es la comunidad autónoma de la que han recibido más quejas por parte de las familias de centros públicos. En concreto, han indicado que hay reclamaciones por pagos de hasta 70 euros para sufragar gastos corrientes del centro.

En el 68,8% de los casos es el propio centro el que pide el dinero a los padres, mientras que un 20% lo hace a través de las asociaciones de padres (AMPA) y un 11% restante se lo abona directamente a entidades privadas que prestan servicios adicionales o suministran material.

EL PRECIO DEL COMEDOR

Como todos los años, CEAPA ha analizado el precio del comedor de centros públicos en todas las comunidades autónomas con motivo del inicio del curso escolar. Así, según los datos recopilados por esta organización de padres, solo Asturias y Murcia han subido la cuota de este servicio de 3 a 3,5 euros y de 4,25 a 4,30 euros, respectivamente. Aragón, es la única que lo baja (-0,41%) hasta los 4,89 euros, dos céntimos menos que el curso anterior.

Las diferencias de precios se mantiene entre autonomías. Navarra (6,25 euros), Cataluña (6,20 euros) y Baleares (5,85 euros) son las comunidades con el menú escolar más caro, mientras que Melilla (3 euros), Canarias (3,30), Asturias (3,5), Ceuta (3,55) y La Rioja (3,95) son las que menos cobran por este servicio.

CEAPA, en base a una encuesta realizada en el primer semestre de 2016, subraya que el 84% de las familias no cuentan con ayuda de comedor y que una cuarta parte de estas admite tiene problemas para pagarlo. 'Las dificultades económicas de los hogares no sólo no han desaparecido, sino que siguen estando en cifras alarmantes', señala el informe.