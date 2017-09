Novela negra que no debe faltar en vuestras estanterías

'Por encima de la lluvia', de Víctor del Árbol

DESTINO

Con seis novelas en el mercado, Víctor del Árbol ya es reconocido, dentro y fuera de nuestras fronteras, como uno de los escritores más valorados de nuestro país. En una década, desde aquella genial y primeriza El peso de los muertos, la pluma del ex mosso d’esquadra no ha parado de escribir grandes historias, culminando su trayectoria con el Premio Nadal en 2016 por La víspera de casi todo. Los lectores negrocriminales estamos de enhorabuena. Su nueva historia, Por encima de la lluvia, acaba de llegar a las librerías. Y pese a no haberla leído todavía, podemos decir con toda seguridad que estamos ante una novela que no decepcionará.