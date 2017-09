¿Qué le ha pasado en el brazo a Joan Tardà?

Joan Tardà lleva desde hace unos días su brazo derecho sujeto por un cabestrillo. Así ha subido a la tribuna de oradores en el Congreso este jueves y ha asistido a varias manifestaciones a favor del referéndum en Cataluña.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, llama al orden al portavoz de ERC, Joan Tardà, durante su intervención en el pleno que se celebra en el Congreso

"Quieren violencia, no la tendrán. Ganaremos porque somos demócratas" @JoanTarda ante el Departamento de la Vicepresidencia y de Economía pic.twitter.com/1kXploft8v — Ion Telleria Barrena (@iontelleria) 20 de septiembre de 2017

"Hoy me siento muy madrileño, sí, porque hoy la Fraternidad lleva por nombre Madrid" pic.twitter.com/POdqctChFJ — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 17 de septiembre de 2017

La última vez que el diputado de ERC apareció en público sin cabestrillo fue el 17 de septiembre en Llanes (Asturias), durante un acto organizado por la Federación Asturiana Memoria y República.

Según han explicado a El HuffPost fuentes de ERC, ese día el diputado no iba con el calzado adecuado para subir a El Alto del Mazucu, el monte en el que se celebró el acto. Tardà resbaló en el barro y se fracturó el húmero, por lo que tuvo que acudir al hospital. De momento, el brazo no lo lleva escayolado sino inmovilizado, a la espera de saber si necesita ser operado o no.