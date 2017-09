Yeray Álvarez supera el cáncer testicular que sufría

Buenas noticias en el fútbol español. El central del Athletic de Bilbao Yeray Álvarez ha superado el cáncer testicular que padecía desde el año pasado y del que había sufrido una recaída.

José Ángel Ziganda, entrenador del club biblaíno, fue el encargado de anunciarlo en la rueda de prensa posterior al partido que su equipo perdió en San Mamés ante el Atlético de Madrid (1-2).

"Parece que se confirma que Yeray está curado. Estamos muy contentos, el tratamiento ha surtido efecto", explicó Ziganda.

Poco después, el propio club vasco publicaba un comunicado confirmando la buena noticia. "Yeray ha finalizado la fase de tratamiento previsto en el mes de junio para su enfermedad. En los próximos días recibirá el alta médica y comenzará la fase de incorporación progresiva al equipo, al mismo tiempo que se planificará su programa de vigilancia activa", explicó el Athletic.

UN AÑO DE TRATAMIENTO

Yeray, de 22 años, tuvo que abandonar la concentración de la selección sub-21 en junio pasado, antes de poder jugar la Eurocopa 2017 de la categoría, para ser tratado con quimioterapia, tras ser operado de un tumor testicular hace meses.

Yeray había sido intervenido en diciembre de 2016 de un tumor testicular y un control de seguimiento de esta operación se le detectó una adenopatía, que obligó a someterle a quimioterapia.

Entonces, el club vasco señaló que el periodo de baja sería de unos tres meses.

"Cuando parece que lo has tumbado se levanta y te vuelve a golpear, pero tranquilos que esta pelea la voy a ganar con toda esa gente que me apoya. Y si tengo que volver a tumbarlo, lo volveré hacer y me levantaré mil y una veces", afirmó en aquel momento Yeray en su cuenta de Instagram.