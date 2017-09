El indiscreto comentario de Instagram que revela el sexo del bebé de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Que Cristiano Ronaldo es poco dado a hacer anuncios públicos es algo conocido. Fue necesario que naciesen sus hijos (y llegasen a casa) para que el futbolista del Real Madrid compartiese la noticia con sus seguidores. Pasó con Cristiano Jr. en 2010 y volvió a pasar en junio con el nacimiento de Eva y Mateo.

El embarazo de su novia, la modelo Georgina Rodríguez, le ha hecho alterar los esquemas. Meses antes de la llegada del nuevo bebé, la joven de 22 años protagonizó un posado en ¡Hola! para acallar los rumores y confirmar un embarazo del que se llevaba semanas hablando. "Soy muy familiar y me encanta los niños...", dijo en ese primer posado en el que no reveló fecha de nacimiento ni sexo del bebé.

El secreto le ha durado poco a los padres. Primero llegaron los rumores a la prensa portuguesa y ahora un doble descuido de los conocidos profesores de bachata Basi y Deisy ha confirmado el dato. ¡Cristiano y Georgina serán padres de una niña!

Los indiscretos comentarios aparecen en un vídeo que Georgina compartió en Instagram de su primera clase de salsa. Entre los muchos aplausos que le proporcionan sus seguidores, se cuelan estas confesiones:

— "Un placer darte clases de salsa. Estamos muy contentos de cómo lo hiciste después de la primera clase. ¡Esa niña que llevas dentro va a salir bailarina! Basi y Deisy".

— "Nos comentó algo muy bonito... Dice que estaba haciendo ejercicio y escuchó una salsa... entonces sintió un escalofrío y que toda su piel se erizó... Entonces pensó que era una señal de la pequeña que lleva dentro y es por eso que se interesó en aprender salsa. Una historia muy bonita" .

Bailar alegra el corazón ❤ Gracias a mis profesores Basi y Deisy por darme mis primeras clases de salsa 💃🏻 Estoy feliz 😃✨ Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 22 de Sep de 2017 a la(s) 5:51 PDT

No contentos con estos descuidos, Basi y Deisy cometieron otro. Al compartir en su cuenta de Facebook otras fotos de la clase que había subido Georgina a Instagram añadieron un dato: el lugar donde se hicieron las fotos. "No se puede empezar mejor el día ir a la casa de Cristiano Ronaldo a dar clases de baile a su estupenda novia #GeorginaRodriguez es algo q no se hace todos los días!!", escriben en la publicación.