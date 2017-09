Si la película It te dio miedo, quizá este hilo de Twitter te ayude a olvidarlo.

El tuitero Pennywise Dancing ha cogido la escena en la que el payaso baila frenéticamente en su guarida ante Beverly Marsh, la única chica del grupo de héroes, y la ha montado al ritmo de varias canciones modernas.

El resultado es inquietantemente perfecto.

Pennywise es el nombre del payaso diabólico de la cinta y dancing significa "baila" en inglés, por lo que éste es el propósito de esta cuenta, que lleva desde el 12 de septiembre dedicándose a sus montajes, pocos días después del estreno de It.

Estos son los mejores, algunos cuyo título incluso le pega...

Un clásico patrio...

El tema de los Lacasitos...

Otros que parece que se compusieron para el baile que se marca...

Hay muchos hits veraniegos viejunos...

Y clasicazos de aquí y de allá...

Take On Me #ITMovie pic.twitter.com/ssZi3jUqMB