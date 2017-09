El piloto Aleix Espargaró enciente la polémica con sus tuits sobre el referéndum

El piloto de MotoGP Aleix Espargaró ha encendido la polémica en Twitter tras mojarse sobre el referéndum de independencia de Cataluña del 1 de octubre.

Un seguidor le preguntó si estaba evitando hablar del tema "por miedo de perder fans" y el deportista replicó con contundencia.

"¡Ningún miedo! Estoy 100% a favor del derecho a decidir y totalmente en contra de la barbarie que está haciendo contra la democracia el gobierno español", escribió.

Cap por! Estic 100% a favor del dret a decidir i totalment en contra de la barbarie que estar fent contra la democracia el govern Espanyol! https://t.co/6I5LHvceTR — Aleix Espargaró (@AleixEspargaro) 21 de septiembre de 2017

De inmediato surgieron las reacciones. Y Espargaró replicó a un usuario que le preguntó "si no es democrático no estar de acuerdo con la independencia". "¡El 1 de octubre vota que NO! Es más que legítimo", contestó.

Claro! El dia 1octubre vota que NO! Es mas que legitimo! https://t.co/vn5R1s7Uoq — Aleix Espargaró (@AleixEspargaro) 21 de septiembre de 2017

Otro usuario le afeó que estuviera implicado con este tema mientras vive en Andorra. A lo que Espargaró contestó: "¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Creo que el mundo es libre y yo y mi familia podemos decidir libremente donde vivir".

Ja i que te que veure una cosa amb l'altre? Crec que el 🌍 es lliure i jo i la meva familia podem decidir lliurament on viure!! https://t.co/cP33tGHjd6 — Aleix Espargaró (@AleixEspargaro) 21 de septiembre de 2017

La opinión ha generado reacciones como estas:

.@AleixEspargaro ,cargarse estatut de autonomía, cerrar Parlament y vulnerar toda legalidad vigente es "una barbarie".¿Lo he traducido bien? pic.twitter.com/rcZATeLf8K — Roberto (@correoderobert) 22 de septiembre de 2017

Coño, el que vive en Andorra para no pagar impuestos en su tierra https://t.co/mbXcOlXnkU — Tony Franchosa (@franchosa) 22 de septiembre de 2017

Tu atacando a la Guardia Civil,y ellos ayudando para el GP de Aragón.

Chao chavalote,para mi has acabado.

Q te den y vete a tu cataluña. — Javier González Orti (@JavierGonzlezO1) 22 de septiembre de 2017

Ben dit! Ja no es tracta de si o no la independència, si no de la llibertat d'expressió dels ciutadans!! — Ester (@EMR2392) 21 de septiembre de 2017

Gràcies!! Ara més units que mai!!! — Ferran Latorre (@ferranlatorre) 21 de septiembre de 2017

Pero vius a andorra, ben tranquil... — Ignacio Diaz (@IgnacioDiaz89) 21 de septiembre de 2017

A mi me gustaría poder decidir sobre mi país. ¿También tengo derecho? ,¿ También estás conmigo al 100%? — Albertucho (@Albertonapia) 21 de septiembre de 2017