Los calcetines de Trudeau están volviendo loco a todo el mundo (menos al capitán Kirk, de Star Trek)

Justin Trudeau lo ha vuelto a hacer. Después de arrasar durante la fiesta del Orgullo Gay de Toronto con sus calcetines arcoíris con la media luna musulmana el pasado mes de julio, ha lucido otra joyita de su armario que se ha vuelto viral: unos calcetines de Chewbacca, el personaje más peludo de Star Wars.

En una conferencia del Global Business Forum, el primer ministro canadiense volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales por ese pequeño detalle con el que mostró su pasión por las películas de George Lucas.

Justin Trudeau is wearing Chewbacca socks I'M DEAD pic.twitter.com/7d0qV2IEt5 — Gary He (@garyhe) 20 de septiembre de 2017

Aunque hay alguien a quien no le han gustado nada los calcetines del mandatario. Se trata del William Shatner, conocido por interpretar al capitán Kirk en Star Trek, que no ha dudado en comentar y lamentar (de broma, claro) el look de Trudeau. "Pensé que éramos amigos. ¿Calcetines de Chewbacca?", ha preguntado en su cuenta de Twitter el actor.

Sea como sea, Trudeau ya ha tomado como sello distintivo sus calcetines —entre otras cosas—. Y nosotros somos muy, muy fans.

