La primera dama estadounidense, Melania Trump , se ha convertido blanco de burlas en las redes sociales este miércoles por el vestido fucsia fluorescente de la marca española Delpozo que ha llevado a un almuerzo con parejas de líderes mundiales en la ONU.

El llamativo vestido de 3.000 dólares y abullonadas mangas del exitoso diseñador catalán Josep Font, conocido por sus piezas estructuradas y arquitectónicas, no ha sido del agrado de muchos internautas, que no han dudado en criticarla abiertamente.

La primera dama de EEUU, Melania Trump, en la ONU.

"Lo que aprendí hoy de Melania Trump: nunca te vistas como un globo aerostático fucsia", ha escrito en Twitter uno de ellos, según la agencia Efe. "Necesito gafas de sol para mirar el discurso de Melania en la ONU. No sé si tiene un vestido o si está dentro de una lamparita de neón", dijo otro.

WTF is she wearing? #UNGA pic.twitter.com/LGvnMeU9eZ

"¿Qué es lo que lleva exactamente?, se preguntó otro.

Uhhh hello...did we already forget about snug-eez? 😏 Weathers getting chilly guys. pic.twitter.com/lRqKFq3sEv

"Hola... ¿Ya se han olvidado de las batamantas? El clima se está poniendo frío, chicos", ironizó otro.

tell me melania trump doesn't look like the pink boohbah pic.twitter.com/8kcHzfiepd