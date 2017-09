"Rihanna sería mucho más bella si fuese blanca". El mensaje fue publicado por un fan en Twitter hace semanas, acompañado de un corazón.

En ese tuit, la cantante de Barbados aparece en una serie de fotografías, en las que su piel ha sido aclarada con Photoshop.

rihanna would look so much more beautiful if she was white 😍 pic.twitter.com/QqjNnj2V43