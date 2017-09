Risas en las redes e indignación entre la policía por el barco en el que se alojarán en Cataluña

Muchos de los policías enviados por el Ministerio del Interior a Cataluña para los próximos días se alojarán en un barco de los Looney Tunes. No es broma. Las redes sociales no han tardado en llenarse de memes y chistes sobre el crucero, aunque a muchos agentes no les ha hecho ninguna gracia.

Interior decidió reforzar el número de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña de cara al referéndum del 1 de octubre y para ello proporcionó tres cruceros para que se alojasen, dos en Barcelona y uno en Tarragona.

No sabemos si el Gobierno ha querido rebajar así la tensión mandando uno de los buques pintado de los personajes de los Looney Tunes o es que no se ha dado cuenta de la broma.

Que este barco sea el que ha fletado Interior para alojar a miles de policías en Catalunya es ya la guinda del sainete español pic.twitter.com/xnWNDvWAxH — Miquel Ramos (@Miquel_R) 21 de septiembre de 2017

Además, varios agentes han denunciado las condiciones en las que vivirán las próximas semanas: dormitorios enanos con camas plegables en los que dormirán hasta cuatro personas.

Los que sí se han dado cuenta han sido los usuarios de Twitter, que se lo han tomado con mucho humor. Entre ellos Gabriel Rufián, que ha aprovechado a los Looney Tunes para despedirse de España.

Eso es to, eso es to, eso es todo España. pic.twitter.com/fltuCZD2Qz — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 21 de septiembre de 2017

La Pinta, la Niña y San Piolín. pic.twitter.com/Le08nBxnKD — iaia Toneta (@Iaia_Toneta) 21 de septiembre de 2017

Niños, hoy estudiaremos cuando hace 100 años España envió el crucero de Piolin a luchar contra Cataluña y se indep hasta Burgos x vergüenza pic.twitter.com/nzxu6mMtX2 — Sensatoman (@sensatoman) 21 de septiembre de 2017

Urgente! Despliegue de la Guardia Civil en el puerto de Barcelona,#piolin pic.twitter.com/lUrCRO5BuJ — Toni CAT (@tonete80) 22 de septiembre de 2017

+ Soy policía nacional y vengo a defender la Constitución y la sagrada unidad de España!

- Vamos que vives en un barco de Looney Tunes, no? pic.twitter.com/s3J3LhNNxK — XaVi (@LoXabvi) 21 de septiembre de 2017

Seriamente, mi nuevo motivo para vivir es ver en unos años los libros de historia contando lo del barco de los Looney Tunes. — Mr. Gutmann (@DisisomeRamirez) 21 de septiembre de 2017

Ya pueden espabilar los de Hazte Oír porque el barco de los Looney Tunes de la poli les acaba de adelantar por la izquierda. — Fleibur. (@Dr_Fleibur) 21 de septiembre de 2017

