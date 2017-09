Serrat cree que el referéndum del 1-O no puede "representar a nadie": "No es transparente"

"Este tipo de referéndum a mí no me da la sensación de que pueda representar a nadie". El cantante español Joan Manuel Serrat ha afirmado este jueves que la convocatoria del referéndum independentista del 1 de octubre "no es transparente" y alertó de la "gran fractura social" que se ha creado en Cataluña.

"La convocatoria del referéndum en Cataluña no es transparente porque está creada con una ley elaborada por el Parlament pero a espaldas de los demás miembros del Parlament", dijo Serrat en Chile, donde el sábado actuará junto a Ana Belén, Miguel Ríos y Víctor Manuel en la gira El Gusto es Nuestro 20 años.

El artista catalán puntualizó que es "favorable" a los referéndum, pero criticó que en el caso catalán las fuerzas soberanistas lo convocaron con una "ley exprés" y sin dejar margen al diálogo.

"Se han hecho estas leyes de un día para otro, sin discusiones, sin que hubiera unas enmiendas", apuntó.

CORTINA DE HUMO

Serrat opinó que tanto a la Generalitat como al Gobierno central les convenía mantener el conflicto para "tapar unos años de recortes económicos y corrupción política".

"Esto ha desaparecido de la información y todo ha quedado centrado en este sentimiento, por otra parte tan justo como cualquier otro, del independentismo", dijo el cantante, que criticó al gobernante Partido Popular (PP) y al que consideró "responsable de todo lo que está ocurriendo".

Serrat afirmó que independencia es "una palabra hermosa que inflama el corazón de los jóvenes y que moviliza a las gentes", pero cuestionó las consecuencias prácticas que tendría para Cataluña en áreas como la salud, la sanidad y la salida de la Unión Europea (UE).

"Esto crea en Cataluña una situación de una gran fractura social que a mi modo de ver, va a costar muchísimo tiempo recuperar", manifestó el cantautor.

Las palabras de Serrat no han pasado desapercibidas en Twitter, donde se ha provocado una división de opiniones:

