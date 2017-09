Los líderes europeos estaban expectantes ante el discurso de la primera ministra británica, Theresa May, en el que se espera que exponga de manera clara las claves de la postura que defiende su país sobre el Brexit, en medio de tensiones entre sus ministros.

Con una introducción cargada de buenos propósitos y de valores compartidos, May ha comenzado su discurso en Florencia: "Queremos que la Unión Europea sea nuestro mejor amigo y socio". "Creatividad", "optimismo" y "beneficio mutuo" han sido unas de las palabras que más ha repetido.

Además, la primer ministra ha hablado en un escenario con el lema "historia compartida, retos compartidos, futuro compartido".

Entre esos retos, May ha mencionado la "migración" y el "turismo", proponiendo un nuevo acuerdo de cooperación sobre seguridad y justicia con la UE.

No obstante, también se esperaban propuestas claras en este discurso y la primera en llegar ha sido que los tribunales "contemplen" la jurisprudencia comunitaria en casos sobre derechos de los comunitarios en Reino Unido.

A medida que se acerca la fecha límite del 29 de marzo de 2019, en la que Reino Unido concretará su salida de la UE, May explicará en Florencia las grandes líneas del proceso.

"Si bien la salida de Reino Unido de la UE es un proceso inevitablemente difícil, es interés de todos que nuestras negociaciones sean un éxito", planteará May, según un extracto del discurso difundido con antelación. "Cuando se escriba este capítulo de nuestra historia europea, no se recordará por las diferencias a las que nos enfrentamos, sino por la visión que mostramos; no por los retos a los que hemos hecho frente, sino por la creatividad que usamos para superarlos; no por la relación que acabó, sino por la nueva colaboración que comenzó", se espera que pronuncie en el discurso.

De acuerdo con algunas informaciones de prensa, May va a lanzar una oferta sobre las obligaciones financieras de Reino Unido y una propuesta para un periodo de transición de dos años hasta alcanzar un nuevo acuerdo comercial con la UE. Hasta ahora Londres había rehusado hablar de cifras.

Las negociaciones, que inician el próximo lunes 25 un cuarto ciclo en Bruselas, están estancadas por falta de propuestas concretas de Reino Unido sobre las condiciones de su salida de la Unión Europea, prevista para marzo de 2019, según el negociador jefe europeo, Michel Barnier.

La UE ha evitado entrar en una negociación sobre su futura relación comercial con Londres antes de avanzar en los términos del divorcio, especialmente en el delicado tema de la factura del Brexit.