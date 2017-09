Un restaurante destruye con un sólo tuit a un bloguero que quería comer por la cara

"El comienzo de otra semana en el paraíso 🙄". Esa es la irónica frase que acompaña al tuit con el que un restaurante ha expuesto las malas artes de un bloguero que quería comer por la cara, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid.

Junto a la frase, el restaurante Campagne simplemente ha publicado el email enviado por el bloguero solicitando una "comida vegana para dos". El texto del aspirante a comer gratis no tiene desperdicio: no sólo pide que le den gratis de comer, sino que deja caer que él y su acompañante "preferirán probar varios de los platos de la carta".

A cambio, porque él sabe cómo se convence a un buen restaurador, le ofrece al restaurante "mucha visibilidad online" y la inclusión en su "Guía Vegana de Irlanda", pues allí es donde se encuentra el Campagne. La irrechazable oferta para el local también incluye "tuits y publicación en Facebook e Instagram".

The start of another week in paradise..🙄 pic.twitter.com/zLP3bhBORV