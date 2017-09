Hace unas semanas, la dibujante Anoosha Syed publicó en Tumblr su último trabajo: una ilustración que muestra a Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley.

Los protagonistas de la saga escrita por J.K. Rowling aparecen ataviados con prendas muy alejadas de las que llevan, gracias al cine, en el imaginario colectivo.

No es eso, sin embargo, lo que ha llamado la atención de algunos usuarios, que le han dedicado furibundas críticas a la dibujante por haber pintado a Hermione como si fuese una chica negra.

Syed, lejos de amilanarse, ha recopilado muchos de esos comentarios para darles ahora una respuesta inapelable. "Uno: La raza de Hermione y Harry nunca se menciona en los libros. Dos: Dibujaré lo que me dé la gana. Gracias".

1) hermione and harry's race is never stated in the books

2) i'll draw whatever i want thanks pic.twitter.com/HtwiLZRkEI