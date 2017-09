Una "ninfómana" calienta 'First Dates' y se lleva unas calabazas históricas

"Me considero ninfómana". Esa fue la carta de presentación en First Dates —de Cuatro— de Yajaira, de 22 años y recepcionista en un hotel de Valencia, que afirmó que "todos lo somos pero el tabú de decirlo no compensa".

La joven, que se definió como una persona "misteriosa y apasionada", aseguró que "prefiero que los hombres y las mujeres se coman la cabeza pensando como soy".

"Busco un hombre o una mujer, soy bisexual. Soy swinger, que significa tener libertad en cuanto a tu pareja y tú misma, poder experimentar cosas nuevas con la persona que quieres sin celos", argumentó la candidata a encontrar el amor en el programa, antes de reconocer que "el sexo es importante a un 70%. Nunca he sentido orgasmos porque no me han hecho falta. Si el hombre no me llena, hay juguetes".

Yajaira es muy, muy activa sexualmente, así que a Óscar le van a hacer falta cantidades ingentes de potajes en vena #FirstDates437 pic.twitter.com/8wdrxsXl1Y — First dates (@firstdates_tv) 21 de septiembre de 2017

El candidato era Óscar, de 29 años, quien se considera "bastante abierto y pasional, tanto dentro como fuera de la cama": "El tipo de chica que me gusta es bajita, que pueda abrazarla, manejable en el aspecto más íntimo", reconoció.

La cita comenzó con jugueteo sensual.

"¿Te gusta jugar y sentir?", preguntó Yajaira para romper el hielo, quien pronto identificó que Óscar "no creo que sea virgen pero le queda mucha experiencia para ser lo que a mí me gusta. Una persona activa. Para que él me quiera poner cachonda le falta muchísimo".

El jugueteo duró toda la cita, algo que a Óscar le dio a entender que le gustaba a Yajaira. Ella, por su parte, no lo tenía tan claro:"A una persona que le guste mucho el sexo se le nota con la mirada y con la forma de hablar", declaró Yajaira, quien aseguró que a Óscar "lo veo muy tierno, y me gusta que tengan malicia".

Tras un beso húmedo llegó el veredicto.

"Me ha sorprendido la cita, me ha gustado, porque tenemos muchas cosas en común", argumentó Óscar para romper el hielo. La respuesta de ella fue más crítica: "Te falta malicia para llegar al punto", advirtió Yajaira.

Sin embargo, el desenlace fue cuando menos sorprendente e inesperado: "Sí tendría una segunda cita con Óscar porque me gustaría conocerlo un poquito más para ver si tiene esa chispa", declaró la joven.

"Yo, lamentablemente no tendría una segunda cita. Porque dos polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Ha faltado esa química", afirmó Óscar, ante la sorpresa de todos.