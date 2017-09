La aplaudida carta de José Corbacho a Mariano Rajoy y a Carles Puigdemont

El director de cine José Corbacho se ha sumado a la multitud de rostros conocidos que ha emitido una opinión con respecto al referéndum de Cataluña previsto para el próximo 1 de octubre.

Corbacho ha querido mandar una carta desde su cuenta de Instagram dirigida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y lo ha hecho en español y en catalán.

"Intenten olvidarse de todo por un momento. Olvídense de la unidad de España y de la independencia de Catalunya. Olviden a la Guardia Civil, la Policía y los Mossos de Esquadra. Olviden el referéndum del 1 de Octubre y como evitarlo. Olviden a sus entornos respectivos. Olvídense de Soraya y de Oriol. Olviden los votos", escribía el cómico, adjuntando una foto en la que aparecen besándose los dos presidentes, imitando la icónica imagen protagonizada por los líderes comunistas Erich Honecker , de Alemania Oriental, y Leónidas Breznev , de la Unión Soviética, durante el 30 Aniversario de la República Democrática Alemana en Junio de 1979.

Corbacho ha instado a los presidentes a olvidarse de "quién es más demócrata de los dos".

"Olviden todo eso y dialoguen. Dialoguen y pónganse en algún momento en el lugar del otro. Dialoguen hasta que encuentren algún punto en común. Seguro que los hay. Olvídense de cómo empezó esto y piensen en cómo puede acabar. Si no lo hacen, después no me vengan con milongas. Serán ustedes, ambos dos, los responsables. Un abrazo, presidentes", ha concluido.