Puigdemont sortea a la Justicia y publica un nuevo enlace con los puntos de votación

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha publicado hoy en su cuenta de Twitter un nuevo enlace para acceder a los puntos de votación del referéndum del 1 de octubre, después de que ayer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenara inhabilitar otra web activada para el mismo cometido.

Puidemont ha publicado un tuit en el que dice: "No se pueden poner puertas al campo: en esta web encontrarás el lugar donde te corresponde votar el 1 de octubre" y añade el enlace para ello.

No es poden posar portes al camp: en aquesta web trobaràs el lloc on et correspon votar l'1 d'octubre https://t.co/XdvtLJ2ARt #1Oct