Estupefacción por el comentario en el baño de un hombre a su cita en 'First Dates'

First Dates sigue dejando programa a programa numerosos momentos que saltan como un resorte a las redes sociales dejando una gran cantidad de comentarios.

El destino —o el emparejador del espacio televisivo de Cuatro presentado por Carlos Sobera— juntó a David y a Katia, dos jóvenes con las cosas bastante claras.

Casi al final de la cita, David y Katia fueron al baño del restaurante en el que hay una especie de máquina de karaoke en el que las parejas cantan, bailan o pasan a mayores. En ese momento, el madrileño —después de marcarse un baile de dudoso gusto— cogió el teléfono y llamó a un amigo.

"Ey brother, qué haces tronco. Nada estoy aquí con ella. Pon esa que bailo. Se está descojonando la tía... Este es mi compañero de tríos", dijo David.

"¿Tu compañero de tríos? Muy bien, siempre es bueno tener un compañero para eso", dijo visiblemente enfadada Katia y apagando el reproductor de música.

Este comentario de David no ha pasado desapercibido en redes sociales y muchos de los espectadores que veían el programa con la etiqueta #FirstDates439 han comentado la frase.

#FirstDates439

Compañero de trios: o sea sus padres y él..cuando le acompañan al pediatra...😌 — bioletta (@bioletta2) 23 de septiembre de 2017

"Mi compañero de tríos" dice David! Para que va a #FirstDates439 ? — Gordo (@gordiiii_) 23 de septiembre de 2017

#FirstDates439 compañero de tríos dice.... Acaso alguien querría un trío contigo alma de cántaro??? — Sonia💞 (@soniaaaaaa28) 23 de septiembre de 2017

#firstdates439 compañero de trios, este le falta un hervor — FernanSquare (@Stendhal69) 23 de septiembre de 2017

#FirstDates439 vaya tarado él y compañero de trío — Reflejada🇦🇷🇪🇸 (@Reflejada1) 23 de septiembre de 2017

David es el machismo en estado puro. Y con solo 23 años, que negro veo el futuro.🤔#FirstDates439 — Cristian (@CrisMore1976) 23 de septiembre de 2017

Finalmente, Katia no quiso seguir conociendo a David y optó por no tener un segundo encuentro con el madrileño.

Katia no se ve bailando encima de los lavabos y prefiere no tener una segunda cita con David #FirstDates439 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/i0QruyPCWG — First dates (@firstdates_tv) 23 de septiembre de 2017