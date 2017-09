Viajar tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Muchos convendrán que entre lo malo está volar en avión: que si factura las maletas, que si pasa el control de seguridad, que si espera la cola para embarcar, que si encuentra un hueco para tu maleta en el avión...

Un proceso que estresa a mucha gente y que puede ser aún peor si te encuentras el código SSSS en tu tarjeta de embarque. ¿Qué significan esas cuatro letras?

Nada bueno.

Bien lo sabe Bahman Kalbasi, periodista de origen iraní de la BBC, quien el pasado agosto mostró su ira al darse cuenta de que siempre aparece este código en su tarjeta de embarque, lo que implica que los empleados de la TSA (Administración de Seguridad en el Transporte de EEUU) te cacheen y registren cada objeto de tu maleta.

I'm SSSS on EVERY flight. Special treatment includes @TSA feeling & squeezing you & every single item in the luggage pic.twitter.com/O2K5KPx0Zt