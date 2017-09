Puigdemont: "Si no hay referéndum, alguien propondrá una declaración unilateral de independencia"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado que, si no se celebra finalmente el referéndum del próximo domingo 1 de octubre, no descarta que "alguien" proponga una declaración unilateral de independencia.

"No está encima de la mesa una declaración unilateral de independencia", ha asegurado Puigdemont en una entrevista concedida al programa Salvados de LaSexta. "Seguramente alguien la va a proponer y va a tener que ser debatida", ha respondido cuando el presentador del programa, Jordi Évole, le ha preguntado si estaría encima de la mesa si no se celebrara la consulta.

En dicha entrevista, Puigdemont ha explicado que su intención es la de "aplicar el resultado" que salga de las urnas el próximo día 1 de octubre y no ha fijado un porcentaje mínimo de participación que legitimara el resultado. "La ley catalana no lo fija, no hay cifra", ha asegurado. Lo que tampoco ha fijado es una fecha. "Podría ser el miércoles 4 o el día 8", ha afirmado.

El máximo dirigente catalán ha rechazado además estar "desobedeciendo" la ley española. "Estoy obedeciendo la ley catalana, no estoy desobedeciendo la ley española. España firmó un tratado internacional que reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos", ha explicado Puigdemont, quien ha insistido en que no está desobedeciendo y en que su "actitud es no caer en la trampa de la desobediencia".

Preguntado por si le preocupa ser detenido, Puigdemont ha asegurado que "el Fiscal General del Estado aventuró esta posibilidad" y que no le gustaría. "Si tiene que pasar, vamos a hacer frente a esta situación. No creo que fuera una buena idea", ha aseverado.

