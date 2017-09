Roger Federer triunfa con este genial comentario sobre Rafa Nadal en Twitter

El tenista español Rafa Nadal y el suizo Roger Federer volvieron a dejar una vez más su buena sintonía, esta vez formando equipo de dobles en la Rod Laver Cup que se está disputando en Praga para batir a los estadounidenses Jack Sock y Sam Querrey y dar un nuevo punto al equipo de Europa.

Dentro del ambiente festivo y relajado que rodea a esta competición que mide a un combinado de tenistas del Viejo Continente, capitaneados por el sueco Bjorn Borg, y a uno de los Estados Unidos y Australia, que lidera John McEnroe, el dúo entre los dos jugadores con más 'Grand Slams' de la historia despertaba mucha atención.

El de Manacor y el de Basilea trasladaron a la pista en la primera vez que jugaban juntos en esta modalidad el trato que se tienen fuera de la pista, aunque tuvieron que trabajar para sumar el punto ante Sock y Querrey, que no cedieron hasta el 'supertiebreak'.

Tras finalizar el encuentro, Federer puso este tuit elogiando al tenista español: "Podría acostumbrarme a jugar en el mismo lado de la red que Rafa Nadal".

I could get used to playing on the same side of the net as @RafaelNadal 💪🏻👊🏻👯‍♂️🕺🏽🎯🔥 pic.twitter.com/BxNvbFdDrn