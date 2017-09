Albert Pla desconcierta a muchos con su carta sobre Cataluña

El músico catalán Albert Pla ha desconcertado a muchos en las redes sociales con una carta que ha leído en Rac1 sobre la situación política en Cataluña. Los usuarios se dividen entre quienes aseguran que el artista habla en serio y quienes creen que todo se trata de un sátira, sobre todo teniendo en cuenta que en una entrevista en 2013 en La Nueva España llegó a asegurar: "A mí siempre me ha dado asco ser español".

"Me gustaría que los catalanes fuéramos independientes y que en Gijón se estudiara el catalán por cojones, igual que nos pasa a nosotros ahora", añadió en aquel momento.

En su carta de ahora, Pla afirma: "Desde el barquito de papel de mi infancia pido ayuda a todos los catalanes y españoles sensatos. Sólo pido que en Cataluña se me defienda como ciudadano", afirma Pla, quien dice que no confía mucho en Rajoy, aunque reconoce "que ha sorteado la crisis económica con notable habilidad". "Pero también creo que tal vez no ha gestionado bien la problemática de Cataluña".

"Creo que la situación actual reclama que otros políticos más sensatos como Pedro Sánchez deben liderar ahora serenamente y sin prisas, sobre todo sin prisas, una respuesta dialogada con el presidente catalán, que, aunque mande una minoría, si sumas el voto de todos los catalanes sigue siendo el presidente de Cataluña", asegura.

Pla se define como catalán que también se siente español y dice tener el corazón partido y que le duele el alma. Admite que los independentistas "son pocos" pero sus cantos le están recordando a su juventud y a su infancia. "Aún me recuerdo como un joven lleno de sueños paseando por La Rambla con amigos míos de Madrid sin que nadie te insultara por la calle. Recuerdo que entonces aquella Barcelona era la más bonita del mundo", dice.

"Recuerdo con el corazón partío esas entrañables tertulias en mi querida Boquería, en el bar Pinocho, donde todos decíamos lo que pensábamos y nos reíamos de nuestras discrepancias. Pero ahora mis antiguos amigos se sientan en el taburete más alto, acallando a los demás. Nos han vuelto chiquitos, nos tratan como a niños...", dice.

"No queremos tener más privilegios que cualquiera de las otras regiones de España. Pero, ¿os imagináis la maravilla que sería que también pudiéramos ver algún día a los españoles saliendo de los toros con prisa para poder disfrutar d'Els Pastorets con lágrimas en los ojos y el corazón partío?", finaliza Pla.

Su carta ha generado reacciones como estas:

Jajajajaja... Nadie como Albert Pla para dejar a todo el mundo con el culo partido.

Aquí está su carta pública:https://t.co/UIseWlLGxb — Juan Soto Ivars (@juansotoivars) 24 de septiembre de 2017

@Avivir Por cierto, la carta de Albert Pla es una sátira... os lo habéis tomado en serio!! — Pere.emprenyat. (@PereEmprenyat) 24 de septiembre de 2017

¿En serio la prensa de Madrid se está tomando totalmente en serio la carta de Albert Pla? — Javier Mouriz (@jmourizf) 25 de septiembre de 2017

En un giro inesperado de los acontecimientos, Albert Plá es también facha pic.twitter.com/ePEy595ZJP — Pablo Haro 🇪🇺 (@pabloharour) 25 de septiembre de 2017

https://t.co/lzAm5F6sS0

Expresa sus sentimientos, MIS SENTIMIENTOS. gracias Albert Pla — Consol 🇪🇸 (@conlluvia) 23 de septiembre de 2017

Preciosa carta de Albert Pla

Una gota mas d sentido común en este océano de insensatez#JoSocSerrat #JoSocAlbertPla

https://t.co/CxHp1iuGIw — Carossone (@Carossone1) 23 de septiembre de 2017

Pero que jodidamente grande Albert Plá sobre el 1-0 (Escuchad el audio mejor que leer) https://t.co/yf96hC4mjH — Pablo Rojas (@TheRealPableras) 25 de septiembre de 2017

fina ironia gasta — Oriol (@OriolUsb) 24 de septiembre de 2017

#A6dias1OctARV Ojo que están tomando en serio la carta (claramente irónica) de Albert Pla 😂 — Dani Bermudez (@BillieBlur) 25 de septiembre de 2017

#a6dias10octarv La carta de Albert Pla la escribió la semana pasada y es IRÓNICA.

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA



Que lamentable...@rac1 — Álvaro G. Fontana (@ag_fontana) 25 de septiembre de 2017

Qué genio Albert Pla. Se cachondea de los equidistantes y éstos se lo toman en serio. — Pedro Martin (@pedrojmm) 25 de septiembre de 2017

La sàtira cunyada d'Albert Pla es brillant, i que no ho haja pillat que s'ho faça de mirar😉 — keith_ramone (@keithramoon) 25 de septiembre de 2017