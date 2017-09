El comentado tuit de Dani Mateo sobre "la pinta que tiene" la situación en Cataluña

Dani Mateo ha dado mucho que hablar este lunes por un mensaje publicado en Twitter. El colaborador de El Intermedio (La Sexta), ha expresado su disgusto por lo que está ocurriendo en Cataluña durante los últimos días.

Mateo ha escrito "No me gusta pero nada la pinta que tiene esto" como comentario a una publicación de Arturo Pérez-Reverte, en la que el escritor se hacía eco de un mensaje algo exagerado sobre la situación de los catalanes ante el Estado español.

No me gusta pero nada la pinta que tiene esto... https://t.co/aiHhAHli0L

Las diez palabras del humorista han dado mucho que hablar y su mensaje acumula varias decenas de comentarios. Hay quienes no entienden muy bien a qué se refiere: si al tuit de Pérez Reverte o al tuit que Pérez Reverte criticaba:

Dani perdona. No t gusta lo de perez reverte o lo de la chica q señala ?? Es q no lo dejas muy claro. Gracias

No te gusta por el comentario de una chica irracional anónima o por el uso irresponsable de un sr al cual le leen muchos?

Diras que no t gusta la salvajada que dice esa joven independentista? Verdad? .... Vamos digo yo

No te gusta la realidad??

Otros usuarios, muchos, critican que Mateo reuitee a Pérez-Reverte por su "generalización" en base al comentario de una mujer. Hay quienes apuntan a que el perfil que publicó el mensaje original es una cuenta fake:

O com Pérez Reverte se come una cuenta fake y lo convierte en viral...

sinceramente, dar la importancia de realidad a un twit personal de alguien me parece totalmente desproporcionado...

Da igual si es una troll o solo gilipollas no se le puede dar cobertura y menos ponerla como ejemplo.

No me gusta @perezreverte se cree por encima del bien y del mal y el tweet tiene pinta de fake. Me cuesta creerlo