Gabilondo no descarta un "acelerón suicida" del independentismo tras el 1-O: "La proclamación unilateral de la independencia el 4-O"

El periodista Iñaki Gabilondo ha planteado —en su comentario El domingo pasa mucho pero no se acaba nada, en la Cadena Ser— que el 1-O "puede no ser todavía el punto crítico", ya que "no se debe excluir la posibilidad de un acelerón suicida después de esa jornada: la proclamación unilateral de la independencia el mismo miércoles 4 de octubre".

Gabilondo, quien ha resaltado que esta opción la planteó en la noche de este domingo el president de la Generalitat, Carles Puigdemont —en su entrevista con Jordi Évole—, ha argumentado no obstante que lo verosímil es "que no tarde en haber elecciones. O sea que se terminará votando y que será imposible evitar su carácter plebiscitario".

