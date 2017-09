La promesa de Évole tras la entrevista a Puigdemont: "Tras la emisión, apagaré el Twitter"

"Tras la emisión, apagaré el Twitter y me iré a dormir". Esta fue la promesa —en El Periódico— del periodista Jordi Évole, cuyo especial Salvados —emitido en la noche de este domingo— ha tenido como protagonista al personaje del momento: el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El motivo de esta promesa de Évole es, según sus palabras, "que llega un momento en que los periodistas tenemos que dejar de mirar un poco a la grada, porque si no no podríamos hacer nada".

Este fue el último tuit de la noche de Évole, justo después de emitirse la entrevista:

Qué ganas teníamos de volver aunque solo haya sido para este especial #Salvados1OCT de momento. Gracias por estar ahí. Volvemos muy pronto — Jordi Évole (@jordievole) 24 de septiembre de 2017

A juicio del periodista, la entrevista "no va a gustar a nadie", ya que "a los menos posicionados les dará información sobre lo que piensa el entrevistado. Pero a los más posicionados no les gustará. Dirán que por qué no has preguntado esto. Que por qué no has tenido un tono más agresivo con un golpista".

Durante la entrevista, Puigdemont aseguró que si no se celebra finalmente el referéndum del próximo domingo 1 de octubre, no descarta que "alguien" proponga una declaración unilateral de independencia.

"No está encima de la mesa una declaración unilateral de independencia", ha asegurado Puigdemont. "Seguramente alguien la va a proponer y va a tener que ser debatida", ha respondido cuando el presentador del programa, Jordi Évole, le ha preguntado si estaría encima de la mesa si no se celebrara la consulta.