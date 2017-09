Luis del Olmo confía en Rajoy y en su "sentido común" para resolver el conflicto catalán: "Le pondría un 8"

El mítico periodista Luis del Olmo, jubilado desde 2013, se ha pronunciado —en una entrevista en Forbes— sobre el conflicto catalán y el papel del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Del Olmo, quien ha asegurado que "amo a Cataluña, la defiendo y doy la vida por esta tierra, pero la doy también por el resto de España", ha confiado en que "prevalezca el sentido común".

En este sentido, el periodista ha puesto nota al presidente del Gobierno: "Le pondría un 8, porque con tantas acusaciones y palos que está recibiendo, el tío aguanta, ¿no?", ha defendido.

Luis del Olmo ha mostrado su confianza "en el sentido común, del presidente de la nación y de los presidentes de todos los partidos, para que no nos lleven a un descalabro del que nos podamos arrepentir", tras lo que ha sentenciado: "Yo que he vivido la dictadura, no me gustaría que mis hijos y mis nietos volvieran otra vez a aquellos tiempos".