Yoda aparece por error en los libros de texto de Historia de Arabia Saudí

El rey Faisal es toda una institución en Arabia Saudí. Reinó entre 1964 y 1975 (y, antes, fue ministro de Asuntos Exteriores y primer ministro) y modernizó completamente su país: saneó las finanzas del país, convirtió el petróleo en una prioridad, creó infraestructuras, estableció ministerios, envió a estudiar al extranjero a muchos de sus súbditos y gracias a él arrancaron las emisiones de televisión. Fue un hombre respetado por su pueblo que vivió casi 70 años, hasta que fue asesinado. Pero de ahí a compararle con nada menos que el venerable Yoda va un tramo... ¿o no tanto?

Estos días se ha hecho público que, en Arabia Saudí, un libro escolar de Historia ha recogido en sus páginas una foto en la que aparecen juntos el rey Faisal cuando era ministro de Asuntos Exteriores junto al maestro Yoda. Una imagen —obviamente falsa— que es una creación de un artista local, Abdullah Al Shehri. "Yo la diseñé, pero yo no la puse en el libro", ha contado Al Shehri a The New York Times. No está claro cómo llegó la imagen a la publicación.

Fechada el 26 de junio de 1945 y datada en San Francisco (California, EEUU), en la imagen se ve cómo Faisal, en compañía de Yoda, firma la Carta de las Naciones Unidas, documento que supone el arranque formal de esta sociedad internacional. Al parecer, al artista se le ocurrió meter a Yoda en el contexto de la foto porque el maestro Jedi es un hombre "sabio, de potentes discursos", además de muy inteligente y (un dato curioso) del mismo color que la bandera de Arabia Saudí: verde.

Fue la madre de Al Shehri, profesora de biología, quien descubrió la foto y le preguntó a su hijo si no era su obra. Él lo confirmó, pero sigue sin quedar claro cómo ha pasado. Eso sí, el ministro de educación saudí ha tenido que pedir disculpas por lo sucedido. Ahmed al-Eissa ha lamentado el "error involuntario" y ha explicado que se ha formado un comité que está buscando el origen del error e imprimiendo una nueva copia. Obviamente, no será tan divertida como la primera.

وقد بدأت الوزارة بطباعة نسخة مصححة من المقرر وسحب النسخ السابقة، وشكلت لجنة قانونية لتحديد مصدر الخطأ واتخاذ الإجراء المناسب حياله. — د. أحمد العيسى (@aleissaahmed) 21 de septiembre de 2017



