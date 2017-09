¿Es de verdad Kurt Cobain el protagonista de este mural?

La figura de Kurt Cobain resulta fácilmente reconocible casi para cualquiera nacido a partir de los años 80. Si a un artista le pidieran hacer un mural con su rostro, este solo tendría que inspirarse en los numerosos pósters con su cara para llevarlo a cabo. Sin embargo, la cosa se complica cuando se confunde a la celebridad en cuestión.

Eso fue lo que le ocurrió al artista Lushux, quien dedicó uno de sus murales en la localidad austriaca de Lintz, a quien él creía que era el exvocalista de Nirvana Kurt Cobain. La pintura incluyó la frase que figuraba en su nota de suicidio en 1994. "Es mejor consumirse que esfumarse", perteneciente a la canción de Neil Young My My, Hey Hey (Out Of The Blue) y que posteriormente bautizó un álbum del conjunto de Aberdeen.

La idea, inicialmente buena, se torció cuando las redes se hicieron eco del parecido —o parecidos— razonable del mural. El más sonado de todos, el del actor David Spade.

Twitter y Reddit se han llenado de memes, montajes y collages del actor de Niños grandes y Dame un respiro y el cantante.

A la izquierda David Spade durante la 19ª edición de los Nickelodeon Kids' Choice Awards (2016), a la derecha el mural de Kurt Cobain a cargo de Lushux en Linz (Austria).

¿Dónde está esto? Estoy muy confundido, ¿una cita de Cobain en un mural de David Spade?

Where is this??? I'm so confused - Cobain quote with David Spade mural??? https://t.co/qcINPhRxMB — ¡ brody ! (@brodylou) 22 de septiembre de 2017

Mmm, nunca ví a David Spade y Kurt Cobain en el mismo lugar en el mismo momento.

Hmmmm, I never did see David Spade and Kurt Cobain in the same place at the same time... — Gary Prohaska (@garyprohaska) 21 de septiembre de 2017

Este error viral ha llegado hasta el propio David Spade quien se ha reconocido en la imagen y ha llegado ya a autoidentificarse como Kurt Cobain.

Kurt Cobain encontrándose con Heidi Klum en un concierto el sábado.

Todo el mundo me está mandando esto.

Everyone is sending me this pic.twitter.com/0M85bL0WyX — David Spade (@DavidSpade) 22 de septiembre de 2017

Trece años después de su fallecimiento, la curiosa reencarnación del líder de Nirvana lleva a pensar qué opinaría él mismo. Seguramente, como su disco, Nevermind (no importa).