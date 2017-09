Esta camarera sufre la mayor grosería de la historia de 'First Dates'

Sergio, un cacereño de 25 años, ha protagonizado uno de los momentos más groseros y casposos de la historia de First Dates.

El joven se encontraba charlando con Lidia Torrent antes de su cita cuando la camarera del programa le ha preguntado algo muy simple: "¿Cómo te gustan las chicas a ti?"

Hasta ahí nada fuera de lo normal. El problema ha venido cuando Sergio ha abierto la boca y le ha soltado un "pues que tengan buenas tetas.... una chica como tú, simpática, y que no sea madridista, por dios. No las quiero. No quiero madridistas, por dios".

Lidia Torrent, cuya cara era un poema, continuó con profesionalidad acertando a preguntar "¿pero para ti eso es algo superimportante?". La respuesta de Sergio fue tajante: "Si es del Madrid no entra en casa".

Ese fue la gloriosa carta de presentación de Sergio, cuyo referente —según sus palabras— es Bertín Osborne, "un vividor, un tipo con 60 años que vive bien, come bien, tiene una mujer guapísima...".

La cita de Sergio era Natalia, mallorquina de 20 años y campeona de ajedrez de Mallorca. De primeras el chaval le pareció bien, alto y guapo. Pero cuando empezó a profundizar un poco se encontró que Sergio se vanagloriaba de no haber leído un libro desde hace mucho tiempo y de que la última lectura que cayó en sus manos fue la biografía de Ronaldinho.

"Ahí la ha cagado total", aseguró Natalia.

Por si fuera poco Sergio, quien reconoció que una de las cosas que más le gustaban de Natalia era "su casa en Palma de Mallorca", le preguntó a la chica si hacía top less. Más tarde explicaría el motivo de esta pregunta: "Le he preguntado si hace top less porque siempre es bonito ir a la playa y ver unas tetas, uno lo agradece y si lo hace pues eso que me llevo".

Natalia también tuvo su momento de gloria cuando le dijo a Sergio que "Cáceres está en Andalucía, ¿no?".

El veredicto final entró dentro de lo previsible: Sergio quiso una segunda cita pero Natalia le dijo que "de amigo lo que quieras, pero...".

